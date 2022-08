Am Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei zwischen drei Personen am Einkaufszentrum „K in Lautern“ in der Fruchthallstraße. Was laut Polizei als eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem 17-Jährigen begann, eskalierte schließlich. Die beiden jüngeren Männer gingen auf ihren älteren Kontrahenten los, rangen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein, so die Polizei. Erst durch das Einschreiten von Passanten und das Eintreffen der Polizei konnten die Gemüter beruhigt werden. Die drei Streithähne wurden leicht verletzt, mussten allerdings nicht weiter behandelt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.