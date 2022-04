Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Mittwochnachmittag am Messeplatz eine Schlägerei beobachtet haben. Gegen 14.20 Uhr hatte ein Mann die Polizei alarmiert, weil er gesehen hatte, wie ein Mann von mehreren anderen Männern zusammengeschlagen wurde. Als eine Polizeistreife wenig später vor Ort ankam, waren sowohl das Opfer als auch die Täter verschwunden. Die Zeugen berichteten, dass sie gesehen haben, wie ein Pkw am Messeplatz stoppte und alle Insassen bis auf den Fahrer ausstiegen. Gemeinsam hätten die Männer dann den Fahrer aus dem Wagen gezogen und auf ihn eingeschlagen und -getreten.

Nachdem sie von ihrem Opfer abließen, sollen die Männer in Richtung Volkspark und Kniebrech geflüchtet sein. Das Opfer stieg wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Es soll sich um einen Kleinwagen mit KL-Kennzeichen gehandelt haben.

Näheres ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0631 3692150.