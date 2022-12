Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Bahnhof in Landstuhl am Samstag gegen 18.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, gaben die beiden Geschädigten an, dass sie von dem 33-jährigen, polizeibekannten Täter nach dem Ausstieg im Bahnhof aus dem Nichts mit Schlägen und Tritten angegriffen wurden. Danach beruhigte sich die Situation, ehe der Täter die 23- und 25-Jährigen erneut angriff und eine Glasflasche nach ihnen warf. Dabei erlitten sie Prellungen. Eines der Opfer musste ins Krankenhaus. Etwa vier Stunden später wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern erneut über eine Schlägerei im Zug von Landstuhl nach Kusel informiert. Nach dem Abschluss der Behandlungen im Krankenhaus war der zuvor Verletzte mit dem Zug nach Kusel gefahren. Hier traf er erneut auf den Beschuldigten, der ihm einen Kopfstoß versetzte. Eine Schwellung an der linken Kopfhälfte war die Folge. Gegen den Beschuldigten wurden Verfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.