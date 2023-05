Wegen versuchten Mordes muss sich zurzeit ein 18-Jähriger vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, am 8. Dezember vergangenen Jahres im Volkspark einen Jugendlichen von hinten mit Hammerschlägen attackiert, ihn mit Hieben gegen die Schläfe zu Boden gebracht und ihm an den Kopf getreten zu haben. Dabei soll der Angeklagte den Tod des 16-jährigen Opfers „mindestens billigend in Kauf genommen“ und von daher mit „bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt“ haben.

Der 16-Jährige hatte bei der Attacke an jenem Dezemberabend Schädelbrüche erlitten. Die Ermittlungen der Polizei hatten schnell zur Festnahme des damals 17-Jährigen geführt. Der Beschuldigte hatte in seiner Vernehmung geltend gemacht, er habe in Notwehr gehandelt. Dies hatten am Tag nach dem Vorfall Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.

15-Jährige soll Lockvogel gespielt haben

Ein weiterer Angeklagter, ebenfalls 18 Jahre alt, soll den Hammer mit zum Tatort genommen haben. Eine 15-Jährige soll das Opfer zum Versteck der zwei 18-Jährigen gelockt haben. Den beiden mutmaßlichen Mittätern wird allerdings kein Tötungsvorsatz zur Last gelegt. Sie sollen „nur“ davon ausgegangen sein, dass der Geschädigte körperlich attackiert werde.

Die Hauptverhandlung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, hat am Freitag begonnen. Neun Sitzungstage sind angesetzt. Ein Urteil wird für 7. Juli erwartet.