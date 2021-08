Die FDP-Fraktion – und nicht nur die, wie Fraktionssprecherin Brigitta Röthig-Wentz betonte – kann nicht nachvollziehen, warum am Schillerplatz, und zwar nur am Schillerplatz, aus Brandschutzgründen eine Fläche zwischen Außenbestuhlung und den Gebäuden als Durchfahrt und Aufstellfläche frei gehalten werden muss. „Man braucht nur um die Ecke zu gehen, dann stehen die Tische direkt an den Häusern“, sagte Röthig-Wentz bei der Sitzung der Ferienkommission. „Es ist für uns nicht verständlich, warum es dort so gehandhabt wird, ansonsten in der Stadt aber nicht notwendig ist.“

Es gebe eine klare Stellungnahme von Brand- und Katastrophenschutz, dass diese Fläche notwendig ist, sagte Beigeordneter Peter Kiefer, und über diese Stellungnahme werde er sich nicht hinwegsetzen. „Wenn wir eine Planung nach 15 Jahren neu angehen, machen wir das nach den Vorgaben, die dann gelten“, warb Elke Franzreb, Leiterin des Referates Stadtentwicklung, um Verständnis. Wenn weitere Bereiche in der Stadt angegangen werden, werden dort dann ebenfalls diese Kriterien angelegt.

An die Gastronomie gebe es allerdings das Angebot, sich in den Platz hinein weiterzuentwickeln. Dafür müssten die Betreiber nur einen Antrag stellen, das sei allen so mitgeteilt worden, sagte Kiefer. Die Gastronomen hatten sich nach der Neugestaltung des Schillerplatzes beklagt, dass ihnen für die Außenbestuhlung lediglich farblich abgesetzte Flächen auf dem Platz zur Verfügung gestellt wurden. Dadurch könnten sie weniger Außenplätze anbieten als vor den Bauarbeiten.