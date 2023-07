Mit einem zweitägigen Musikprogramm rückt das Citymanagement den Schillerplatz am Freitag und Samstag in den Mittelpunkt. Bislang offiziell nicht übergeben, soll der neu gestaltete Platz mit einem besonderen Konzert, mit Latino-Beats und musikalischen Leckerbissen, eröffnet werden. Die „Schiller Events“ machen es möglich.

Alexander Heß, Leiter der Stabsstelle Citymanagement, spricht von einem kleinen Musikfestival, zu dem die Lauterer unter freiem Himmel eingeladen sind. „Ab 18 Uhr ist am Freitag auf dem Schillerplatz Tanzen und Feiern angesagt.“ Ein Latino Festival mit heißen Rhythmen wird es sein, bei dem die Borinkuba Salsa Band, DJ Sabor Latino und Ale Martin & Band musikalisch für südländisches Flair sorgen werden. Bei der Borinkuba Salsa Band mit von der Partie sein wird der Sänger und Perkussionist Luis Cortes aus Puerto Rico. DJ Sabor Latino ist in Kaiserslautern durch seine Auftritte im Foxy Club bekannt. Der Sänger Ale Martin stammt aus Argentinien. Zusammen mit den Bandmitgliedern Denisa Martin und Emmanuel Albera wird er in die Vielfalt der lateinamerikanischen Musik entführen.

Die Bühne auf dem Schillerplatz wird mit dem Rücken zur Fruchthalle platziert sein. Neben aufgestellten Liegestühlen lädt der Platz bis 23 Uhr zum Chillen und Tanzen ein. Die „Schiller Events“ seien auch als ein Entgegenkommen der Stadt für die Gastronomie um den neu gestalteten Platz gedacht, so Heß. Die Gastronomen, die während der Umgestaltung des Platzes Umsatzeinbußen hätten hinnehmen müssen, sollen jetzt Anteil an dem zweitägigen Fest haben.

Der Eintritt an beiden Tagen ist frei

So wird das Spinnrädl mit einem gastronomischen Angebot etwas näher am Schillerplatz vertreten sein. Ebenso das Restaurant Mr. Lian mit seiner asiatischen Fusionsküche, der Kiosk „Tante Emma – Café und Wein“ und das Lokal Gusto. Vertreten sein wird auch Weinstand der Westpfälzer Musikanten. Der Eintritt zu der Veranstaltung am Freitag ist frei.

Am Samstag, 12 bis 15 Uhr, werden Singer und Songwriter aus der Region mit Live Musik dem Schillerplatz Leben einhauchen. Im Mittelpunkt des Samstagabends, der unter dem Motto „KL Proms – Laut(r)er Stimmen“ zur Unterhaltung einlädt, steht das Crossover Orchester Westpfalz. Unter der musikalischen Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer hat das Ensemble ein vielseitiges Programm mit musikalischen Leckerbissen zusammengestellt, verspricht Heß: „Ein Konzertformat mit Orchester, Band, Chor und Solisten aus der Region.“ Im Repertoire haben die Musiker Titel von Tina Turner, Robbie Williams, Bon Jovi und Marc Ronson. Als Sängerinnen und Sänger werden Ramona Dworak, Ben Clemenz, Michaela Clemenz, Stephan Hugo und Jürgen Walzer auftreten. Einlass zum Konzertabend ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sitzplätze können reserviert werden

Entgegen der Veranstaltung am Freitag, wird der Schillerplatz dann mit 450 Stühlen bestückt sein. Wer das Konzert von einem gesicherten Sitzplatz aus verfolgen will, kann dies über eine Sitzplatzreservierung in Höhe von fünf Euro tun. Die Sitzplätze können über die Kaiserslautern-App, die Online-Plattform reservix.de sowie über die E-Mail-Adresse info@crossover-orchester-westpfalz.de reserviert werden. Die fünf Euro dienen der Unterstützung des Orchesters. Der Schillerbrunnen ist während der beiden Veranstaltungstage abgeschaltet.

Nach Angaben von Heß ist die Veranstaltung „Schiller Events“ eine Maßnahme aus dem Programm „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung reiht sich ein in Aktivitäten der Stadt wie das vorangegangene „Straßenkunstfestival“, „Wein und Musik“, bekannt aus dem vergangenen Jahr und einer Neuauflage im August, sowie den bunten Lampions im Fußgängerbereich der Innenstadt. Zu den Restart-Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt gehört auch die Kaiserslautern-App. Die Fördermittel des Landes zur Aufwertung der Innenstadt in einer Gesamthöhe von 500.000 Euro laufen Ende August aus.