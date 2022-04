Nachdem er ein Verkehrsschild in der Katzweilerstraße umgefahren hatte, nahm ein Autofahrer am Mittwochabend Reißaus. Das Schild stand in Höhe der Hausnummer 28 auf einer Verkehrsinsel. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher es mit überhöhter Geschwindigkeit gerammt hat. Dabei fielen sowohl das Schild als auch der linke Außenspiegel des Wagens ab. Anschließend prallte der Unfallverursacher gegen einen Bordstein am rechten Fahrbahnrand und fuhr schnell davon. Ein Zeuge beschrieb den Wagen als weiße Mercedes E-Klasse. Das Auto dürfte deutlich erkennbar an der linken Fahrzeugfront sowie an einer Felge auf der rechten Seite beschädigt sein. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet und Hinweise unter Telefon 0631 3692150.