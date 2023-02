Längst können nicht alle Liga-Spiele im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg mit Schiedsrichtern besetzt werden. Aus diesem Grund sucht die Kreisschiedsrichtervereinigung Nachwuchs. Ein dezentraler Neulingskurs findet zwischen dem 22. und 26. Februar im Sportheim des SV Morlautern statt.

Jedes Spiel will an- und abgepfiffen werden, jedes Spiel benötigt jemanden, der den Regeln Geltung verschafft. Von den Junioren bis zu den Senioren, von der Kreisklasse bis in die Bundesliga. Zum Alltag der bundesweit rund 50.000 aktiven Fußball-Schiedsrichter gehören Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden, Situationen blitzschnell zu erkennen und zu bewerten, aber auch Führungsstärke und Stressresistenz.

Doch die schwindenden Schiedsrichter-Zahlen bereiten den Verbänden Sorge. Zwar waren zum Saisonstart im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) knapp 1100 Unparteiische gemeldet, doch damit können längst nicht alle Liga-Spiele im Verbandsgebiet besetzt werden. Auch im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg ist der Schiedsrichter-Mangel zu spüren. Trotz teilweise mehrerer Einsätze am Wochenende konnten die gut 100 Referees einige wenige Spiele, speziell in der C-Klasse, nicht besetzen. Auf rund 20 bis 25 Schiedsrichter beziffert Wolfgang Adam, Lehrgangsleiter und stellvertretender Schiedsrichter-Obmann im Kreis, den zusätzlichen Bedarf.

Die Voraussetzungen

Die Voraussetzungen zur Teilnahme am Neulings-Lehrgang sind ein Mindestalter von 14 Jahren, die Mitgliedschaft in einem Verein im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes, Interesse am Fußball, Einsatzbereitschaft für jährlich mehrere Spielleitungen und die Teilnahme an den Schiedsrichter-Pflichtsitzungen, die ein Mal im Monat in Morlautern stattfinden.

Die Ausbildung erfolgt nach den Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Es werden die 17 Fußball-Regeln vermittelt, zudem die DFBnet-Applikationen wie Spielbericht Online oder die DFBnet-App erläutert. Insgesamt umfasst die Ausbildung rund 25 Unterrichtsstunden.

Während die zentralen Lehrgänge in der Sportschule in Edenkoben von Freitag bis Sonntag dauern, wird der Kreis zusätzlich auch am Mittwoch und Donnerstag Unterrichtseinheiten anbieten. Der Vorteil: Die Kursteilnehmer müssen nicht zwei Nächte in der Sportschule übernachten, sondern können nach den Unterrichtseinheiten in ihrem eigenen Bett schlafen.

Trikot, Pfeife und Karten

Der Unkostenbeitrag für den Neulingskurs beträgt 100 Euro. Darin enthalten sind die Unterrichtsmaterialien, die Verpflegung sowie ein Starter-Set mit einem Adidas-Trikotsatz und einem Schiedsrichter-Mäppchen samt Pfeife und Karten.

Die abschließende Prüfung am Sonntag umfasst die schriftliche Beantwortung von 30 Regelfragen sowie eine praktische Prüfung in Form eines Fitness-Tests. Dieser umfasst zehn schnelle Diagonalläufe (von Strafraumeck zu Strafraumeck) und zehn langsame Läufe entlang der Strafraumlinie. Nach der theoretischen Prüfung erfolgen, je nach Alter im Jugend-, Frauen-, Senioren- oder im Herrenbereich, die ersten Spielleitungen. Dabei werden alle Schiedsrichter-Neulinge mindestens bei ihren ersten drei Spieleinsätzen durch Paten betreut.

Info

Termine Neulings-Kurs in Morlautern

Mittwoch, 22. Februar, 17 bsi 20 Uhr, Donnerstag, 23. Februar, 17 bis 20 Uhr, Freitag, 24. Februar, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 25. Februar, 9 bis 18 Uhr, Sonntag, 26. Februar, 9 bis 15 Uhr (Prüfungstag)

Ansprechpartner

Wolfgang Adam, Mobil 0173 3888147

Anmeldung

www.swfv.de