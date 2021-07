Schiedsrichter, das sind meist Einzelkämpfer – gerade in den untersten Klassen ohne Gespann. Obmann Dirk Leibfried setzt dennoch auf den Teamspirit. „Bei den vor uns liegenden Herausforderungen kann der uns helfen“, sagt er.

Insgesamt 50 von aktuell knapp 100 zur Verfügung stehenden Referees im Fußballkreis haben am vergangenen Sonntag auf dem Sportgelände des FV Rockenhausen an der Leistungsprüfung der Schiedsrichtervereinigung Kaiserslautern-Donnersberg teilgenommen. „Nach der langen Pause ohne Präsenzsitzungen war es eminent wichtig, endlich wieder als Gruppe zusammenzukommen und persönliche Gespräche zu führen. Von August bis Dezember gibt es kaum eine Verschnaufpause“, verweist Leibfried auf die vielen englischen Wochen.

Organisiert wurde die Prüfung von Interims-Lehrwart Torsten Heimers und dem stellvertretenden Kreisschiedsrichterobmann Wolfgang Adam. Die Verantwortlichen legen einen großen Wert darauf, dass die Unparteiischen sich gewissenhaft auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Dazu gehört auch eine einheitliche Regelauslegung – vor allem bei der neuen Handspielregel.

Die neue Regel

Mit der neuen Vorschrift rückt das Kriterium Absicht mehr in den Vordergrund. Zudem endet der strafbare Bereich nicht mehr an der T-Shirt-Linie, sondern wie früher an der Achselhöhle. Und: Wenn ein Spieler vor der Torerzielung den Ball unabsichtlich mit der Hand spielt, zählt der Treffer weiterhin nicht. Wenn aber nach dem unabsichtlichen Handspiel ein Mitspieler den Ball ins Tor schießt, ist es anzuerkennen. Für die kommende Saison wurde ein Schiedsrichter-Austausch mit den Nachbar-Kreisen Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Rhein-Mittelhaardt und Kusel-Kaiserslautern vereinbart.

Obmann Leibfried betont im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass es der Schiedsrichter-Vereinigung in den zurückliegenden Jahren gelungen sei, nahezu alle Spiele zu besetzen. „Wir werden versuchen, das auch weiterhin zu tun, können es aber nicht versprechen.“ Die lange Pause, in der auch keine Neulings-Lehrgänge stattfanden, haben den Bestand an Schiedsrichtern um knapp ein Viertel reduziert …