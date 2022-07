Nicht nur Fußballer können auf- und absteigen, auch Schiedsrichter unterliegen ab der Landesliga einem ausgeklügelten und mitunter strengen Bewertungssystem. Ein Trend ist dabei unübersehbar: Die Schiedsrichter in den Leistungsklassen werden immer jünger. Das machen zwei Beispiele aus der Region deutlich.

Er war zarte elf Jahre alt und damit eigentlich noch deutlich zu jung, als er seine Schiedsrichterprüfung ablegte: Jannick Ziehmer aus Kindsbach steht damit beispielhaft für eine neue Generation von Unparteiischen. Denn wer es ganz nach oben schaffen will, darf keine Zeit verlieren. Dieser vom Deutschen Fußball-Bund und seinen Landesverbänden verordnete „Jugendwahn“ nimmt keine Rücksicht auf Spätstarter. So haben Schiedsrichter, die im Team als „Gespannführer“ Spiele leiten, anfangs noch nicht einmal einen Führerschein.

Auch Jannick Ziehmer, der nach ein paar fußballerischen Gehversuchen in der D-Jugend über seinen Onkel Volker Kohlmann an die Schiedsrichterei herangeführt wurde, ist die Karriereleiter zielstrebig nach oben geklettert. Jetzt ist er 21 und als Ersatzmann in die Oberliga berufen worden. Zudem leitet er ab der neuen Saison Spiele der A-Junioren-Bundesliga. Von Beginn an war sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn das wichtigste Tutorial bei den Spielleitungen. Im Mai wurde er nicht nur deshalb von der Ortsgemeinde Kindsbach für seine „besonderen sportlichen Leistungen“ geehrt.

Rollentausch an der Linie

Doch Ziehmer weiß auch, dass die Luft in den höheren Klassen immer dünner wird. Für ihn sei es deshalb schon eine Auszeichnung, den Sprung in die Oberliga geschafft zu haben. „Früher habe ich von der Verbandsliga geträumt, alles was jetzt noch kommt, nehme ich natürlich an.“ Er erinnert sich gerne an die Anfänge seiner Karriere, als er als „Steppke“ bei seinem Onkel in der Bezirksliga an der Linie stehen durfte. Um amüsiert anzumerken: „Heute winkt er dafür manchmal bei mir.“

Erst vor einem Jahr in die Verbandsliga aufgestiegen, landete Jannick Ziehmer in seiner Debüt-Saison dank überzeugender Leistungen im vorderen Bereich. Läuferisch macht ihm ohnehin kaum jemand etwas vor. Als Jugendlicher nahm er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Chris an Triathlon-Wettbewerben teil, noch heute reizen ihn Laufveranstaltungen wie zuletzt der City-Lauf in Kaiserslautern. Dass er nach zehn Jahren bereits deutlich mehr als 1000 Einsätze auf dem Buckel hat, ist wohl auch seiner Ausdauer geschuldet.

Strandfußball in Warnemünde

Seit einem Jahr steht Jannick Ziehmer auf der DFB-Schiedsrichterliste im Beach-Soccer. Und während ihn Verbandsliga-Spiele höchstens mal nach Fußgönheim, Baumholder oder Gau-Odernheim führen, treffen sich die „Strandfußballer“ doch eher in München, Düsseldorf oder am Ostseestrand in Warnemünde. Eine willkommene Abwechslung. Auch zum Beruf. Denn Jannick Ziehmer absolviert ein duales Studium zum Diplom-Finanzwirt beim Finanzamt Kusel/Landstuhl.

Ihm ist bewusst, dass Schiedsrichter und Finanzbeamte auf der Beliebtheitsskala nicht ganz oben stehen. Doch auch das nimmt Jannick Ziehmer gelassen: „Viele Freunde machst du dir mit diesen ganzen Dingen natürlich nicht.“

Vor 1500 Zuschauern

Einen ganz ähnlichen Verlauf wie Ziehmers Karriere nahm auch die Laufbahn von Jan-Vincent Ritter aus Hochspeyer. Der 21-Jährige wird in der neuen Saison als Assistent in der Regionalliga eingesetzt, nachdem er im Vorjahr als Schiedsrichter in die Oberliga aufgerückt war. „Ich habe jetzt schon mehr erreicht, als ich mir je erträumt hatte“, sagt auch Ritter, der vor neun Jahren seine Schiedsrichterprüfung ablegte.

Bis zur B-Jugend kickte er noch selbst, merkte aber sehr schnell, dass sich die beiden Hobbys nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Er fokussierte sich auf die Schiedsrichterei und stieg auf der Karriereleiter immer weiter nach oben. Bereits mit 17 leitete er Spiele in der Landesliga, mit 19 in der Verbandsliga. Natürlich will er jetzt auch den nächsten Schritt gehen: „Der Aufstieg als Schiedsrichter in die Regionalliga ist ganz klar ein Ziel.“

Erst vor wenigen Wochen leitete Jan-Vincent Ritter, der im Sommer auch mal als Aushilfs-Bademeister im Schwimmbad in Hochspeyer anzutreffen ist, das Halbfinalspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin vor 1500 Zuschauern. Inklusive Live-Übertragung auf Sky. „Das war ein echtes Highlight“, so Ritter, der es kaum abwarten kann, dass die neue Saison endlich startet. In diesem Punkt unterscheiden sich Fußballer und Schiedsrichter eben nicht im geringsten.

Zu Sache

Spitzen-Schiedsrichter in unserer Region

Fifa/Bundesliga

Christian Dingert (41), TSG Burglichtenberg

Fifa (Assistent)

Christian Gittelmann (39), SpVgg Gauersheim

Regionalliga

Daniel Greef (24), TSG Kaiserslautern

Oberliga

Markus Dunsbach (28), FV Kindsbach

Jan-Vincent Ritter (21), TuS Münchweiler/Alsenz

Jannick Ziehmer (21), FV Kindsbach

Verbandsliga

Fabian Jutzi (27), JFV Leinbach

Marcel Mai (30), TuS Erfenbach

Robin Schulze (27), SV Nanz-Dietschweiler

Simon Wölflinger (23), TuS Bedesbach-Patersbach

Landesliga

Björn Hanker (25), FSV Krickenbach

Ahmed Ikanovic (19), FC Phönix Otterbach