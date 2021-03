Unbekannte haben im Krückelmausberg in Neuhemsbach ein Auto aufgebrochen. Irgendwann zwischen Montagabend und Dienstagvormittag schlugen die Diebe das Fenster der Beifahrertür an dem Wagen ein. Aus dem Handschuhfach stahlen sie ein mobiles Navigationsgerät. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.