Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in der Dürerstraße die hintere Scheibe eines Feuerwehr-Fahrzeugs eingeschlagen. Laut Polizei stand das Einsatzfahrzeug des Katastrophenschutzes zwischen Samstag, 23.20 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, am Straßenrand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.