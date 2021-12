Die Turnerinnen und Turner des Turn-Teams Sickingen (TTS) waren viele Wochen voll motiviert im Training. Ihr Ziel war kein Wettkampf, die unterschiedlichen Gruppen bereiteten sich auf das Weihnachtsschauturnen vor.

Am Samstag sollte es stattfinden, endlich mal wieder. War doch beim TTS in den vergangenen beiden Jahren Sendepause statt Schauturnen angesagt. 2019 verhinderte ein Wasserschaden das Nutzen der Halle, 2020 fiel die Veranstaltung wegen Corona aus. Und nun? Wieder nichts! Auch 2021 kann keiner auftreten, kann keine Gruppe zeigen, was sie trainiert und drauf hat.

„Auch wir sind Opfer der Gesamtlage und können unser Schauturnen nicht wie gehofft durchführen“, bedauert Lea Wätzold, Sportwartin im TTS, dass die eigentlich schon traditionelle Veranstaltung nun zum dritten Mal abgesagt werden muss.

Plan B

„Als wir im Sommer gesagt haben, dass wir – wenn es möglich ist – unser Schauturnen wieder in gewohntem Rahmen durchführen möchten, leuchteten die Augen der Kids und auch von uns Trainern. Wir haben uns so sehr darauf gefreut“, so Wätzold. Nun, das TTS macht das Beste daraus. Die Gruppen hatten fleißig trainiert, die Programme waren ausgetüftelt, warum also nicht die Auftritte der Kinder vorab einfach aufnehmen? Diese Frage wurde in den TTS-Reihen diskutiert und flott entschieden, es wird aufgezeichnet. Die kleinen Filmchen können nun ab dem 11. Dezember, dem Tag, an dem eigentlich das Schauturnen hätte stattfinden sollen, unter www.tt-sickingen.de abgerufen werden.

„Wir wollen unseren Familien, Eltern und allen Interessierten eine schöne Weihnachtszeit bescheren“, verweist Wätzold auf Youtube, Instagram und Facebook. Dort werde man die kleinen Videos hochladen. Nur eins pro Tag. Es werde selbst den Akteuren nicht verraten, wann welches Turnen zu sehen sein wird. So bleibt es für alle eine Überraschung. Durch die Filmchen sei eine Möglichkeit gefunden, die Mühe und Arbeit der Kinder wertzuschätzen. Trotz all dieser Möglichkeiten hoffen die TTS Akteure, dass sie sich nächstes Jahr dann endlich wieder in natura und live präsentieren können.