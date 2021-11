Der Schaustellerverband Barbarossa Pfalz-Saar hofft, dass die Weihnachtsmärkte trotz der hohen Corona-Inzidenzwerte stattfinden können.

Am Donnerstagabend rief das Robert-Koch-Institut dazu auf, größere Veranstaltungen abzusagen oder zumindest nicht zu besuchen. Für die Schausteller seien die Überlegungen, die Veranstaltungen stärker als geplant einzuschränken oder gar kurzfristig abzusagen, „existenzbedrohend“. „Wir haben bereits Wareneinkäufe geleistet, bauen auf den Weihnachtsmärkten schon auf“, sagt die Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Pfalz-Saar, Susanne Henn-Marker. Eine kurzfristige Absage, fehlende Einnahmen aus den Vormonaten sowie mangelnde Klarheit über Entschädigungszahlungen stürze die Schausteller erneut in finanzielle Unsicherheit.

Appell an die Vernunft

Auch die Diskussion über die Einführung einer 2G-plus-Regelung kann die Vorsitzende nicht nachvollziehen: „Bummeln auf dem Weihnachtsmarkt an der frischen Luft ist doch nicht anders als Shoppen in der Innenstadt.“ Ähnlich wie in Geschäften werde in Verkaufssituationen an den Buden oder in Warteschlangen auf eine Maskenpflicht bestanden. „Wenn Genesene und Geimpfte zusätzlich einen Test bringen müssten, machen die Besucher das nicht mit“, befürchtet sie. Anstelle von „Einschränkungen von oben“ wünscht sich Henn-Marker, dass die Menschen trotz der lockeren Stimmung vernünftig sind und appelliert an die Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen.

Entwarnung gibt sie hingegen für die kleinsten Weihnachtsmarkt-Besucher: Nach der derzeitigen Planung und in Absprache mit dem Ordnungsamt gelte „keine 3G-Regelung für die Nutzung des Kinderkarussells“, betont Henn-Marker. Im Laufe der Woche hatte die Stadtverwaltung eine falsche Information veröffentlicht.