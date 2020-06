Die Schausteller aus der Umgebung sorgen ab sofort für etwas Kerwe-Gefühl in der Kaiserslauterer Innenstadt. Wie die Stadt mitteilt, hat der Schaustellerverband Barbarossa-Pfalz-Saar seit Montag eine Sondernutzungserlaubnis für eine Fläche am Altenhof sowie eine Fläche vor der Adler Apotheke erteilt bekommen. Auf beiden Flächen können nun bis Ende August Mitglieder des Schaustellerverbands ihren Stand aufbauen, jeweils zwei pro Standort, in einer vom Verband vorgeschlagenen Rotation. Das Angebot umfasst kleinere Fahrgeschäfte ebenso wie Gastronomiestände.

„Ich bin froh und erleichtert, dass es so unkompliziert gelungen ist, gemeinsam mit dem Schaustellerverband dieses schöne Sommer-Angebot zu schnüren“, erklärt Bürgermeisterin Beate Kimmel. „Während viele andere Branchen bereits wieder ihren Betrieb aufnehmen konnten, kämpfen die Schausteller durch den Ausfall von Kerwen und Volksfesten bis Ende Oktober weiterhin ums Überleben. Wir leisten hierzu gerne unseren partnerschaftlichen Beitrag und haben daher auch auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet“, so Kimmel.