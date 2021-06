Auch die Werkstattbühne des Pfalztheaters wird wieder fürs Publikum geöffnet. Als erste Produktion hat dort Éric- Emmanuel Schmitts Thriller „Enigma“ Premiere und zwar am Dienstag, 8. Juni. In dem Zweipersonenstück spielen Henning Kohne und Martin Schultz-Coulon.

„Enigma“ ist ein unterhaltsames, mitreißendes Psycho-Duell zweier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können, und die doch durch ein gemeinsames Schicksal miteinander verbunden zu sein scheinen. Zur Handlung: Der gefeierte Autor und Literatur-Nobelpreisträger Abel Znorko lebt zurückgezogen in der Einöde der norwegischen Insel Rösvannoy. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buches gewährt er dem Lokaljournalisten Erik Larsen eines seiner seltenen Interviews. Diese Ausnahme hält Znorko jedoch nicht davon ab, den jungen Redakteur seine Verachtung gegenüber Journalisten deutlich spüren zu lassen.

Hinreißende Liebesbriefe

Das Interview mit dem überheblich-arroganten Gastgeber dreht sich um Znorkos neuen Bestseller, einen Briefroman, der hinreißende Liebesbriefe enthält. Larsens Fragen kommen immer wieder auf die fiktive Liebhaberin aus dem Roman zurück, und obwohl Znorko mit seiner herablassenden Art versucht, eine intellektuelle Übermacht zu demonstrieren, lässt Larsen sich nicht einschüchtern …

Schmitt ist einer der weltweit meistgelesenen und meistgespielten französischsprachigen Autoren. In diesem ungewöhnlichen und in seiner Fabel immer wieder überraschenden Zweipersonenstück beschreibt er höchst sensibel die Problematik zwischenmenschlicher Beziehungen. In der Inszenierung von Gastregisseur Dominik von Gunten sind Pfalztheater-Urgestein Henning Kohne und sein Schauspielkollege Martin Schultz-Coulon zu erleben. Die Ausstattung entwarf Gabriela Neubauer.

Infos

Premiere am Dienstag, 8. Juni, 20 Uhr, auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters. Karten und Termine unter www.pfalztheater.de oder Telefon 0631/3675 209