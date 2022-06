Die „Theaterstarter“ und „Bühnenstürmer“ sind nach zwei Jahren Corona-Pause wieder da. Die Kinder und Jugendlichen der Pfalztheater-Spielclubs zeigen am Sonntag, 19. Juni, um 20 Uhr auf der Werkstattbühne, was in ihnen steckt.

Die „Bühnenstürmer“ sind der Spielclub der Jugendlichen. Sie haben unter Anleitung von Schauspielerin Meike Anna Stock ausschließlich mit Improvisation gearbeitet, und immer war das Motto: „Unser Weg ist das Ziel!“ Auf ihrer Themensuche sind sie bei dem ältesten und schönsten Thema der Welt, der Liebe, gelandet. „Wir sind Julias und Romeos. Nicht das Stück. Wir! Heute. Anders halt...“

Nichts zu lachen haben die „Theaterstarter“, der Spielclub der Acht- bis Elfjährigen. Sie haben sich ein Stück über den fiesen Fürst Donnersborn ausgedacht, in dessen Diktatur niemand lachen darf. Das ist nicht auszuhalten, und so versuchen die Kinder, die Zeitgeschichte durch einen kühnen Trick umzuschreiben.

Geprobt wird seit Frühjahr

Seit dem Frühjahr arbeiten beide Gruppen mit Hochdruck auf den Aufführungstermin hin. Der Eintritt zur Aufführung am 19. Juni ab 20 Uhr ist frei. Um Anmeldung per E-Mail bei Barbara Seeliger an b.seeliger@pfalztheater.bv-pfalz.de wird gebeten.