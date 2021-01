Der Schauspieler Walter K. Stein ist tot. Wie am Freitag bekannt wurde, starb er bereits am Montag im Alter von 90 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Er war über drei Jahrzehnte als Charakterdarsteller in klassischen wie modernen Hauptrollen einer der beliebtesten und meistbeschäftigten Stars des Pfalztheaters Kaiserslautern.