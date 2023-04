Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 28 Jahren am Pfalztheater ist Günther Fingerle das dienstälteste Mitglied des Schauspielensembles. In Sachen volkstümlicher Popularität kann ihm sowieso niemand das Wasser reichen. Er hat sich sehr bewusst und mit ganzer Leidenschaft der vielgeschmähten leichten Muse verschrieben. Am Montag, 13. Dezember, wird er 60 Jahre alt.

Natürlich kann der Württemberger – geboren in Göppingen, aufgewachsen in Eislingen an der Fils – auch ernst. Er war einer der Ganoven in der „Dreigroschenoper“,