Für die Vorführung des Films „Der Zeuge“ in Anwesenheit von Regisseur und Hauptdarsteller Bernd Michael Lade am Sonntag, 5. März, ab im Union-Kino gibt es noch Karten.

Der Film „Der Zeuge“ spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Carl Schrade (Bernd Michael Lade) erlebte die Gräueltaten der Nazis aus nächster Nähe, er war in den Konzentrationslagern Buchenwald, Lichtenburg, Esterwegen und Flossenbürg inhaftiert. Jetzt soll der ehemalige Juwelenhändler als Kronzeuge der Anklage vor einem Gericht aussagen, um seine Peiniger hinter Gitter zu bringen. Auf der Anklagebank sitzen SS-Männer, NSDAP-Funktionäre und Ilse Koch (Lina Wendel), die Frau des berüchtigten KZ-Kommandanten Karl Koch.

An ihrer Schuld besteht kaum ein Zweifel. Doch fragt der Film, woher Carl Schrades umfassendes Wissen über die Abläufe in der Lagerverwaltung stammt und wie er mehr als zehn Jahre in den Lagern überleben konnte.

Basierend auf realen Protokollen

Bernd Michael Lades Film beschreibt der Verleih als ein „Gedankenexperiment, basierend auf realen Gerichtsprotokollen“.

Bernd Michael Lade wurde 1964 in Ost-Berlin geboren. Nach seiner Ausbildung als Baufacharbeiter studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. 1991 wurde er durch seine Rolle in Detlev Bucks „Karniggels“ bekannt. Später spielte er in der Reihe „Tatort“ Kommissar Kain.

Termin

Bernd Michael Lade stellt „Der Zeuge“ am kommenden Sonntag, 5. März, um 16.30 Uhr im Union vor. Außerdem läuft „Der Zeuge“ noch am 6. und 7. März.