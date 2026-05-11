In wenigen Tagen ist der Schauspieler Dennis Bodenbinder auf dem Lauterer Gartenschau-Gelände als Knappe in „Don Quichotte“ zu sehen. Eine Begegnung.

Es begab sich zum Auftakt der Spielzeit 2023/24 am Pfalztheater Kaiserslautern. Nicht der übliche Saisonstart vor geladener Polit-Prominenz, sondern eine Uraufführung auf der kleinen Werkstattbühne. Im Stück „Hummer und Durst“ stellten sich drei Neuzugänge des Schauspielensembles vor, die aufmerken ließen. Josephine Raschke, Helena Vogel sowie der in gleich fünf Rollen so masken- wie facettenreiche Dennis Bodenbinder.

Die RHEINPFALZ machte ihn in Leon Englers gallig greller Groteske gleich als „veritablen Komiker“ aus. Wenige Wochen später wurde ihm „herrliches Komödiantentum“ attestiert, als er in einer Bearbeitung der Grass’schen „Blechtrommel“ den kleinwüchsigen, messerscharf analytischen und zu gnadenloser Gehässigkeit neigenden Sonderling Oskar verkörperte.

Nonchalant und überzeugend

Da spielte Dennis Bodenbinder die Doppel-, nein: die Mehrbödigkeit der Buben-Bestie so nonchalant, so lustvoll und so überzeugend aus, dass ihm das Publikum die sadistische Unreife ebenso vorbehaltlos abnahm wie die unschuldsvolle Mischung aus Staunen und Natürlichkeit. Die unbeschwerte Variante des Erwachsensein-Verweigerers führte er höchst vergnüglich als Märchenfigur „ Peter Pan“ im gleichnamigen Kinderstück nach James Barrie vor.

Der Jungmime verfügt über ein Füllhorn menschlicher Gefühle, Neigungen, Absonder- und Befindlichkeiten aller Art und Ausprägung. Seine Persönlichkeits-Palette reicht vom rat- und perspektivlosen Bruder der „Drei Schwestern“ von Tschechow über den strengen Wächter in Schillers „Maria Stuart“ bis zum gewalttätigen Rechtsaußen-Prolo in den „Untröstlichen Schatten“, die Elina Finkel auf Grundlage des Carvalho-Romans „300 Brücken“ auf die Bühne des Pfalztheaters brachte.

Ausprobieren und ergründen

Dennis Bodenbinder ist 32 Jahre alt und ein angehender Tausendsassa von jener Art, die an kleinen Bühnen wie der Lauterer bestens aufgehoben sind. Nur hier können sie sich in den verschiedensten Charakteren und Genres ausprobieren. Die künstlerische Arbeit im Team auskosten. Die eigene Wirkung austesten. Die Figurenzeichnung ausloten.

Für ihn ist das „unheimlich interessant“, sagt er. Er genießt den „enormen Reiz, man selbst zu sein und trotzdem in der Rolle ganz aufzugehen“. Es gehe ums „Ausprobieren im Sinne von ergründen“, nicht ums orientierungslos Herumstochern in den Tiefen und Untiefen einer Bühnenfigur. Diese intellektuelle und seelische Annäherung bezeichnet er im RHEINPFALZ-Gespräch als Anbindung: „Die Anbindung ist wichtig, sonst wird“s zur Karikatur.“

Versatzstücke der Situationskomik

Denn bei allem Sinn für Komik ist Dennis Bodenbinder alles andere als ein plumper Possenreißer und Klamottier. Zwar griff er in Deborah von Wartburgs „Victory im Sonnengruß“ beim Umgang mit hypermodernen Kommunikationsgeräten auf Versatzstücke der Situationskomik zurück, blieb aber ein identifikationsfähiger Mensch wie du und ich. Sogar dem furztrocken peniblen Paragrafenreiter vom Arbeitsamt in Nora Abdel-Maksouds Emanzen-Dramolett „Jeep“ beließ er einen Rest gefühliger Sympathie.

Das Publikum hat bei Dennis Bodenbinder stets die Gelegenheit zu atemberaubenden Neuentdeckungen. Sein Novize im „Name der Rose“ nach Eco war zugleich naiv und treuherzig, naseweis und wissbegierig, unbeholfen und kriminalistisch versiert. Er spielte den polynesischen Harpunier Queequeg in „Moby Dick“ mit derselben Verve, aber ganz anderen Vorzeichen wie das augenrollende Nervenbündel von Bräutigam in der Plüsch-und-Pleureusen-Posse „Arsen und Spitzenhäubchen“.

Flucht quer durch Europa

In der (von Dominique Schnizer besorgten) Bühnenfassung des Lauterer Road-Movies „So und jetzt kommst du“ von Arno Frank gab er gemeinsam mit der drei Jahre jüngeren Helena Vogel das Geschwisterpaar. Ihr großsprecherisch-kleinkrimineller Vater (Rainer Furch) nimmt sie samt der Mutter (Aglaja Stadelmann) mit auf eine abenteuerliche Flucht quer durch Europa. Unterwegs durchleben die beiden Teenager Argwohn und Vertrauen, Überdruss und Elternliebe.

Dennis Bodenbinder kommt aus einer Familie ohne nennenswerte Theaterbegeisterung. Er wurde in Bielefeld als Sohn eines Fräsers und einer Arzthelferin geboren, spielte im Kindergarten den batteriefressenden Drachen im „Ritter Rost“, absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr und holte das Abi erst nach einem Schulabbruch nach. Zu dieser Zeit kam er in Kontakt mit dem freien „Alarm-Theater“.

Von der Ruhr an die Lauter

Nach kurzem Schauspielunterricht in Hamburg ging er zum Studium an die Leipziger Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Hochschule für Musik und Theater. Als Stipendiat war er Mitglied des Schauspielstudios am Schauspiel Köln, ehe er 2020 s sein erstes Engagement in Essen antrat. Drei Jahre später wechselte er von der Ruhr an die Lauter, wo gerade die (inzwischen so jäh wie unrühmlich beendete) Ära Beckmann begann.

Zurzeit agiert Dennis Bodenbinder, der im Pfälzerwald mit Leidenschaft seiner Wanderlust frönt, als größenwahnsinniger Wissenschaftler „Frankenstein“. Das ist eine spartenübergreifende Großproduktion, die durch Schauwerte fesselt, beeindruckt und bestens unterhält, aber wenig Raum für schauspielerische Grandezza lässt. Umso begieriger erwartet man die für 15. Mai angesetzte Premiere des „Don Quichotte“, in dem er neben dem wunderbaren Hartmut Neuber den schlitzohrigen Knappen Sancho Pansa spielt.

In der nächsten Saison, so raunt es aus dem in Besetzungsfragen stets sehr geheimniskrämerischen Pfalztheater, soll er voraussichtlich den gleichfalls geheimnisumrankten „Großen Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald spielen. Das ist auf jeden Fall ein Grund zu großer Vorfreude.

Info

Premiere des „Don Quichotte“ am Freitag, 15. Mai, 20 Uhr, im Rasentheater auf der Gartenschau Kaiserslautern.

„So und jetzt kommst du“ am 26. Mai, 18 Uhr; „Frankenstein“ am 29. Mai, 19.30 Uhr, und 31. Mai, 18 Uhr, jeweils im Pfalztheater.

Karten, Infos und weitere Termine unter Telefon 0631 3675-209.

