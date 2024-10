Zwanzig Meter breit, acht Meter hoch und sehr schaurig: Das „Monsterhaus“ sorgt bereits seit mehr als 50 Jahren für den Grusel-Faktor auf der Kerwe. Schon von außen lässt sich beim Anblick der furchteinflößenden und überdimensionalen Figuren erahnen, was die Besucher im Inneren der Geisterbahn von Robert und Simone Filder erwartet. Sitzt man erstmal in einer der sechs Gondeln, gibt es vor dem schaurigen Spaß kein Entkommen. Für diejenigen, die sich leicht erschrecken lassen, fühlen sich die 90 Sekunden dann wahrscheinlich deutlich länger an, als sie tatsächlich sind. Um für Schrecken hinter der liebevoll mit Zeichnungen von Totenköpfen und Skeletten dekorierten Fassade zu sorgen, haben sich die Betreiber so einiges einfallen lassen. In die Anfertigung der Gruselfiguren sind etliche Stunden Arbeit geflossen. „Wir bauen die Figuren selbst“, erzählt Robert Filder. Aber auch menschliche Erschrecker sorgen für Nervenkitzel bei den Besuchern. Eine Kettensäge darf dabei selbstverständlich nicht fehlen.