Kurz vorm letzten Kerwetag haben Besucher wie Beschicker zum Endspurt angesetzt. Am Montagabend endet die Oktoberkerwe, zuvor aber ging es auf dem Festgelände noch einmal richtig rund. Während zwischen Ständen und Fahrgeschäften Besucher drängten, bot das Messecafé Gelegenheit, sich nur drei Schritte abseits des Trubels Kaffee und Kuchen zu gönnen.

Der Sonntag war von bestem Kerwewetter verwöhnt – trocken und mit angenehmen Temperaturen, ab und an blinzelte die Sonne. Dies trug dazu bei, dass sich noch einmal viele Besucher zum Messeplatz aufgemacht hatten. „Obwohl es aufs Monatsende zugeht: Wir haben am Wochenende gemerkt, dass die Leute richtig Lust auf Kerwe haben“, konstatierte Enrico Becker. Der aus Kaiserslautern stammende Schausteller hat bei den beiden Lauterer Kerwen stets ein Heimspiel. Becker betreibt unter anderem die Almhütte – und deren Freisitz war am Sonntag bereits recht früh gefragt. „Als wir gegen 13 Uhr gekommen sind, haben schon Leute im Biergarten gesessen“, bestätigte Marktmeister Dietmar Keller, dass sich am vorletzten Kerwetag die Besucher bereits recht zeitig auf den Weg gemacht hatten.

Zum Abschluss funkelt wieder Feuerwerk

Am Montagabend wird es überm Messeplatz wieder funkeln, knallen und zischen: Nach dreijähriger Pause wird das Kerwefinale wieder von einem Feuerwerk gekrönt. Im Frühling noch hatte die Stadt als Veranstalter auf das Spektakel, das schon traditionell den Schluss von Mai- wie Oktoberkerwe markiert, verzichtet. Die Schausteller, die das Feuerwerk auch als Dankeschön an ihre Gäste verstehen, dürfen sich diesmal wieder gebührend von den Kerwebesuchern verabschieden. Gegen 21 Uhr geht es los, gleich danach beginnen die ersten Schausteller bereits mit dem Abbau.

Das Messecafé wird dann ebenfalls wieder abrollen. Rollen? In der Tat steht ein Teil des Cafés auf einem Fahrgestell. Familie Levy aus Hanau kommt zweimal jährlich nach Kaiserslautern. Das Ehepaar Sandra und Benjamin Levy betreibt die kleine ruhige Oase, in der sich bei auch selbstgebackenem Kuchen ein Päuschen einlegen lässt. Diese Gelegenheit haben am Sonntagnachmittag auch die Marktmeister Patrik Bur (links) und Dietmar Keller (rechts) genutzt. Das Duo hatte am Wochenende des Andrangs wegen Überstunden gemacht: Weil so viel los war, durften die Beschicker am Freitag eine halbe, am Samstag sogar eine ganze Stunde länger offen halten.