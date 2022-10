Und täglich wechselt das Mienenspiel: Mal hält es, mal fällt Regen vom Himmel. Entsprechend schauen Besucher wie Beschicker mal erfreut, mal eher traurig und düster drein. Wobei an den Regentagen viele, die mit einem Abstecher zum Messeplatz liebäugelt haben gar nicht erst kommen. Der Dienstag war so ein Tag, der Regen beschert und den Schaustellern jegliche Chance auf warmen Regen in die Kassen genommen hatte.

Immerhin: Zur „Halbzeit“ der Lauterer Oktoberkerwe hat zumindest am beliebten Familientag alles gepasst. Der Mittwoch war erwartungsgemäß der bislang beste Werktag, vielleicht sogar der besucherstärkste der bisherigen Tage. Weit überdurchschnittlich auch der Montag. Insgesamt aber hinkt die erste „richtige“ Oktoberkerwe drei Jahre nach der bis dato letzten Auflage hinter den Erwartungen zurück. Das leicht ausgedünnte Angebot an Jahrmarkts-Attraktionen war zwar augenfällig, hat allerdings den kleinen Besuchern nicht den Spaß verdorben. Die kleinsten durften aus der größten Auswahl schöpfen. Karussells, Reitparcours und Eisenbahn sind da, diesmal dürfen sie sogar im Autoscooter auf Kollisionskurs gehen. Bei Rohleders Scooter ist eben alles eine Nummer kleiner – und längst nicht so rasant. Das geringe Tempo erlaubt auch Kindern, sich hinters Steuer zu klemmen und sich auf der „Boxbahn“ zu behaupten.