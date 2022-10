Zur Kerwe hoch hinaus: Nicht mehr nur das Riesenrad bietet jetzt Gelegenheit, die Stadt von hoch oben zu bewundern. Obwohl: Die Aussicht zu genießen ist schwerlich möglich, denn allzu rasant befördert „No Limit“ seine Fahrgäste durch die Lauterer Lüfte. Erst seit Mittwoch ist das Fahrgeschäft in Betrieb. Der Nachzügler hat in der Mitte der „Funstreet“ – so heißt die kleine Meile an der Stirnseite des Kerweplatzes – einen verwaisten Platz eingenommen. Dort sollte eigentlich eine Bungeekugel durch die Luft schnellen. Der Schausteller aber hatte wegen Personalmangels absagen müssen. Bis Dienstag gähnte ein Loch, das mit nebeneinander geparkten Lastwagen notdürftig kaschiert war.

Wie erhofft, konnten die „Platzhalter“ aber dann am Dienstag abrücken, als die neue Attraktion anrollte. Marktmeister Dietmar Keller war nach eigenem Bekunden heilfroh, noch kurzfristig Ersatz gefunden zu haben. Und die Betreiber-Familie Van Reken aus dem niederländischen Apeldoorn hat einiges an Strapazen auf sich genommen, um in Kaiserslautern ihre Kerwe-Premiere zu feiern. Die Nacht hindurch unterwegs, waren die Lastwagen direkt aus Zwickau angerattert, wo „No Limit“ noch am Wochenende in Betrieb gewesen ist.

Bis auf eine Höhe von 45 Metern wuchtet ein Dreharm die Gondel empor. Lediglich acht Passagiere finden gleichzeitig Platz. Beim Kerwe-Familientag am Mittwoch wurde die Gelegenheit, sich durch die Luft schleudern zu lassen, schon einmal rege genutzt. Dem Quartett, das auf unserem Bild zu sehen ist, hat die Fahrt jedenfalls Laune gemacht, wie die Kerwebesucher gleich danach noch ein wenig atemlos versicherten.