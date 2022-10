Einsteigen und Türen schließen. Auch auf dem Hauptbahnhof Messeplatz herrscht Gewimmel. Und wie wenige Steinwürfe weiter südlich, so hält auch inmitten des Kerwetreibens ein ICE – wenn auch im Miniformat. „Die Eisenbahn“ heißt das Fahrgeschäft, eines von diesmal zehn, die eigens für das Vergnügen kleiner Besucher gedacht sind. Am Bahnsteig zwei war am Montagnachmittag einiges los, der einfahrende Intercity-Express war voll besetzt. Der Montag gilt bei den Kerwebeschickern als eher schwacher Tag mit nur verhaltenem Andrang. Weil aber nun dieser erste von zwei Kerwemontagen annähernd sommerliches Wetter beschert hat, war mehr Betrieb als sonst auf dem Volksfest-Gelände.

Das Areal wird übrigens am Dienstag um ein weiteres Fahrgeschäft bereichert. Die Hauptattraktion war ausgefallen – Hot Shot, eine Art fliegende Kugel, die Fahrgäste in 45 Meter Höhe hätte sausen lassen. Dafür kommt nun ein Ersatz, der eigens aus Leipzig angereist ist, wie Marktmeister Dietmar Keller am Montag informierte. cha