Anfangs haben die Fahrgäste beim „Royal Avenger“ noch festen Boden unter den Füßen. Das ändert sich, sobald Schausteller Florian Kirschbaum an seinem Fahrpult den entsprechenden Knopf drückt. Denn dann senkt sich der Boden des „Royal Avenger“ ab, und die Beine der Besucher baumeln in der Luft. Danach geht es richtig rund. In 27 Metern Höhe überschlagen und drehen sich die drei Gondelkabinen mit ihren zwölf Sitzplätzen nur wenige Augenblicke später. In luftiger Höhe wird es dabei durchaus laut, wenn im Adrenalinrausch geschrien und gebrüllt wird. Wie lange eine Fahrt dauert, hängt übrigens von den Besuchern ab. „Je weniger Fahrgäste sich in der Gondel befinden und je leichter diese somit auch ist, desto häufiger dreht sich der fliegende Arm“, erklärt Kirschbaum. Passend zum Namen ergänzen neben dem Eingang bekannte Figuren aus dem Avenger-Universum das Fahrgeschäft. Sie runden das überwiegend in den Farben Rot und Blau gehaltene Erscheinungsbild ab.