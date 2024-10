Bunt, schnell und immer im Kreis: Treffender lässt sich ein Kettenkarussell wohl nicht beschreiben. Beim Anblick des Fahrgeschäfts von Schaustellerin Claudia Nickel aus Bad Kreuznach ist das nicht anders. Insgesamt 48 an den charakteristischen Stahlketten befestigte Sitzschalen warten darauf, samt Besucher in luftige Höhen abzuheben. Dabei ist der Begriff Höhe nicht untertrieben. Wenn sich das Drehgestell gen Himmel erstreckt, fährt es drei Meter aus dem Kern des Karussells nach oben. Für die Besucher geht es dabei allerdings noch viel höher nach oben. „Bei voller Fahrt und zwölf Umdrehungen pro Minute befinden sich diese rund elf Meter über festem Boden“, erläutert ein Mitarbeiter des Fahrgeschäfts. Daher scheint es wenig verwunderlich, dass sich so mancher Kettenkarussellfahrer ein hysterisches Kreischen nicht verkneifen kann. Beliebt ist das Fahrgeschäft nach wie vor bei Jung und Alt. Ein wahrer Kerwe-Klassiker eben, der seinen ganz eigenen Charme wohl auch zukünftig nicht verlieren wird.