Dass es auf der Kerwe einen schönen Blick über die Stadt gibt, lässt sich nicht bestreiten. Beim „White Wheel“, dem weißen Rad, ist man dem Himmel so nah wie nirgends sonst auf dem Messeplatz. 38 Meter ragt das Riesenrad von Marlon und Sebastian Küchenmeister aus Dortmund in die Höhe. Der Asphalt darunter muss einiges aushalten: Rund 100 Tonnen bringt das aus Stahl geformte Konstrukt auf die Waage. Nicht nur bei Tageslicht macht der Anblick des in weiß gehaltenen Fahrgeschäfts mächtig was her. Mit Anbruch der Dunkelheit sorgen rund 50.000 LED-Lampen auf beiden Seiten für die passende Stimmung. Gut zwei Tage benötigen die Betreiber, bis aus den einzelnen Elementen ein Riesenrad geworden ist. Eine der 24 Gondeln ist barrierefrei. Somit können auch körperlich beeinträchtigte Personen eine Fahrt auf dem Riesenrad genießen.