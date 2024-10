Der „Break-Dancer“ gehört sicherlich zu den beliebtesten Fahrgeschäften auf der Oktoberkerwe. „Wir starten durch“ ertönt es aus den Lautsprechern – selbstverständlich mit dem typischen Sound des Stimmverzerrers – und das Drehgestell setzt sich in Bewegung. Doch der Kerwe-Klassiker ist mehr als ein sich drehendes Objekt für Adrenalin-Junkies. Mit seinen Licht- und Nebeleffekten und lauter Musik ist er Treffpunkt, vor allem für jüngere Kerwebesucher. Jahr für Jahr kommt die Betreiberfirma Becker mit dem „Rundfahr-Geschäft“, so die offizielle Bezeichnung der Attraktion, auf den Messeplatz. In einem rasanten Tempo rotieren die vier Gondelkreuze mit je vier Gondeln auf einer Grundfläche von etwa 440 Quadratmetern. Mit einem offenbar unvorhersehbaren Wackeln drehen sie sich in rasantem Tempo. Zwei Personen finden in den Gondeln dicht nebeneinander Platz.