Jetzt geht’s um die Wurst: Wird das noch was mit dem Kerwegeschäft? Stefan Hainer ist skeptisch. Der Schausteller ist bislang nämlich gar nicht zufrieden. „Hier wird es immer lichter, weniger Stände, die Händlergasse wird immer kleiner“, verweist der Dortmunder auf die Lücken im „Shopping-Gässje“ auf dem Messeplatz. Dass der Regen Mitschuld trägt, sei das eine. „Dafür kann keiner was.“ Aber: Weniger der Besucherrückgang mache zu schaffen. Schwerer wiege: „Die Leute laufen und gucken – aber sie tragen nicht“, hat er festgestellt. „Tüten in den Händen, Tüten unten im Kinderwagen“, dies sei für Beschicker ein Indiz für gute Geschäfte. „Wir nennen das so: Die Leute tragen, oder sie tragen eben nicht. Hier tun sie’s nicht.“ Warum? „Weil sie es sich nicht mehr leisten können.“

As „reisende Werbemaßnahme“ unterwegs

Stefan Hainer steht in einem rollenden Wurstladen und preist allerlei Sorten Salami an. Äußerst preiswert und von bester Qualität, wie er sagt. Fast alle Sorten habe er aufgeschnitten parat, auf dass die Kundschaft kosten möge. Der Verkauf vor Ort ist indes nicht das Hauptgeschäft: „Uns bezahlen die Hersteller“, sagt Hainer, der sozusagen eine Art reisende Werbemaßnahme darstellt. Nur weil die Produzenten auf diese Weise für ihre Produkte werben, könne er günstiger anbieten als jeder Metzger, ja sogar jeder Discounter.

Der Marktschreier in Sachen Wurst ist unterwegs mit dem Schaustellerbetrieb Gertler, der zuvor Bauer hieß. Hainer gehört zur Inhaberfamilie – „unseren Familienbetrieb gibt’s seit fast 65 Jahren“, sagt er nicht ohne Stolz. Sohn Marc ist schon mit unterwegs, wird wohl einmal übernehmen. Denn auch wenn es mal nicht laufe: „Das ist mein Leben. Ich möchte gar nichts anderes machen“, stellt der Dortmunder klar.