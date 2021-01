Eva Lenz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Stadtrat, hat scharf kritisiert, dass der Stadtrat am Montag mit Präsenz in der Fruchthalle tagt und nicht, wie von einzelnen Fraktionen gefordert, virtuell. Das sei ein fatales Bild für Kaiserslautern und seine Digitalstrategie. „Unser Stadtvorstand, der vollmundig gerne Kaiserslautern herzlich digital in den Fokus rückt und seit mindestens zehn Monaten von der zweiten Corona-Welle spricht, ist zu einer digitalen Sitzung nicht in der Lage“, urteilt Lenz. Ratsmitglieder setzten sich einer möglichen Ansteckung aus und sollten dann noch den Bürgern erklären, dass Kontaktsperren, Einzelhandels- und Gastro-Schließungen trotz Hygienekonzepten dringend einzuhalten sind. Bei der Präsenzsitzung werden laut Lenz im Mittelgang der Fruchthalle Mikrofone aufgebaut, für Redebeiträge müssten sie jeweils individuell eingestellt werden, ohne dass dazwischen desinfiziert werde.

Oberbürgermeister kündigt Hybridsitzung an

Oberbürgermeister Klaus Weichel hatte Mitte der Woche betont, in Zukunft Sitzungen in Hybridformat anbieten zu wollen, also vor Ort und mit der Möglichkeit für die Ratsmitglieder, sich zuzuschalten. Dazu müssten aber erst noch Rechtsgrundlagen geschaffen werden.