„Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See, weihnachtlich glänzet der Wald …“ – da war das vierte Adventswochenende wie aus dem bekannten deutschen Weihnachtslied entsprungen, nur damit der auffrischende Wind und der laue Regen in dieser Woche jedwede Weihnachtsstimmung hinwegwischen konnten. Oder hatten Sie eine besinnliche Vorweihnachtszeit? Ich kann das von mir nicht behaupten. Das hat aber weniger mit dem Wetter zu tun, als mit der Hektik, die fast jedes Jahr vor Weihnachten über die Redaktion hereinbricht. Letzte Sitzungen werden gehalten, letzte Pressetermine anberaumt, per Mitteilung noch schnell kundgetan, was vom Jahre übrig blieb, weil die meisten Pressestellen ab dem 23. Dezember bis zum Jahresende so still ruhen, wie der im Weihnachtslied besungene See. Zahlreiche Adventskonzerte buhlen um Zuhörer und Presseöffentlichkeit, wobei die Einladungen bisweilen kurzfristig bei uns eintrudeln: „Heute Abend, 18 Uhr, …“ – „… freue dich, Christkind kommt bald“.

Auch im Rathaus brennt noch Licht

Gerade herrscht aber nicht nur in Zeitungsredaktionen hektisches Treiben. Denken Sie nur an die Mitarbeiter des Pfalztheaters. Es ist ja fast zynisch, sich über den Regen der vergangenen Tage zu beklagen, während dort am Montag im Großen Saal das Wasser der Brandmeldeanlage sämtliche Aufführungen erstmal von der Bühne spülte. Eine Katastrophe für das Haus und die Mitarbeiter, traurig für alle, die sich auf ein paar schöne Stunden bei Theater oder Konzerten gefreut hatten.

In diesem Jahr brennt an Weihnachten auch im Rathaus Licht. Im Wahlbüro warten die Mitarbeiter am 26. Dezember auf letzte Unterschriftenlisten und Wahlvorschläge für die Oberbürgermeisterwahl. So mancher Kandidat musste in den vergangenen Wochen wohl noch Klinken putzen, um antreten zu können. Und quasi unterm Weihnachtsbaum lag dann eine Umfrage der RHEINPFALZ, deren Ergebnis bei der SPD womöglich mit einem Glas Sekt unterm Tannenbaum begossen wird, während andernorts der Fahrplan für die heiße Phase des Wahlkampfes noch mal auf den Prüfstand kommt. Beate Kimmel vor Anja Pfeiffer, Tobias Wiesemann, Thomas Kürwitz und Katharina Welsh-Schied lautet die aktuelle Rangfolge. Entschieden ist aber noch nichts. Viel zu groß ist der Anteil der Unentschlossenen.

Vier Kandidaten im Stadtvorstand?

Das könnte auf eine geringe Wahlbeteiligung hindeuten, meint Meinungsforscher Werner Dieing vom Institut CMR, das die Umfrage für die RHEINPFALZ durchgeführt hat. Schon bei der OB-Wahl vor acht Jahren gingen nur rund 28 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne. Das macht den Ausgang der Wahl unberechenbar. Denn wenn es einem Kandidaten gelingt, nur einige zusätzliche Prozent der Wähler zu mobilisieren, können die schon einen großen Sprung in der Endabrechnung bedeuten. Damit viele Lauterer wählen gehen, bräuchte es einen emotionalen Wahlkampf, sagt der Meinungsforscher. Der zeichnet sich aber nicht ab. Bislang hielten sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit scharfen Angriffen auf ihre Konkurrenten zurück. Die Diskussionen sind erfreulich sachorientiert.

Nur Gedankenspiele

Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich das ändert. Denn die Kandidaten wissen schließlich, dass sie – egal, wie die Wahl ausgeht – zumindest mit einem Teil ihrer Mitbewerber zusammenarbeiten müssen. Gewinnt Beate Kimmel, bleibt Anja Pfeiffer Beigeordnete (oder bewirbt sich um das dann freie Amt der Bürgermeisterin?). Gewinnt Pfeiffer, bleibt Beate Kimmel Bürgermeisterin. Und wenn beispielsweise Thomas Kürwitz OB werden würde, müsste er mit beiden Amtsinhaberinnen auskommen. Und dann wählt der Stadtrat ja im März noch einen Nachfolger von Baudezernent Peter Kiefer. Architekt Tobias Wiesemann könnte Interesse haben, falls der Grüne nicht OB wird. Im Grunde könnten sogar vier aktuelle OB-Kandidaten im Stadtvorstand vertreten sein: Kimmel und Pfeiffer sind schon in Amt und Würden, zwei Posten – OB und Baudezernat – sind zu vergeben. SPD und CDU sind sicher vertreten. Die Grünen – aktuell nicht im Stadtvorstand – und die Freien Wähler – nach dem Ausscheiden von Kiefer nicht mehr –, die mit der CDU eine Koalition im Stadtrat bilden, haben sicher Interesse daran, einen Platz in der Stadtspitze zu besetzen. Warum also nicht mit Wiesemann und Kürwitz, der schließlich im OB-Wahlkampf von den Freien Wählern unterstützt wird? Er machte bei der Beigeordnetenwahl im vergangenen Jahr eine gute Figur, unterlag aber gegen Anja Pfeiffer ... Alles nur Gedankenspiele.