„Wir haben uns geschämt“, berichten Anwohner der Schandeinstraße im Osten Kaiserslauterns von ihrer Reaktion, als Gäste sie auf den Zustand der Straße angesprochen hätten. Dabei sei doch schon vor Jahren eine Sanierung zugesagt gewesen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt die Stadtverwaltung, dass die Schandeinstraße zu den 40 Prozent der Straßen in der Stadt gehört, die in einem schlechten Zustand sind.

„Da die Gelder für die Straßensanierung nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, wurde eine Prioritätenreihung eingeführt, bei welcher neben dem Straßenzustand und der Straßenkategorie auch noch andere Bewertungskriterien berücksichtigt wurden“, erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Beispielsweise spiele es eine Rolle, ob durch die jeweilige Straße ÖPNV-Verkehr läuft oder ob sogenannte „Points of Interest“ wie Schulen, Verwaltungsgebäude oder kulturelle Gebäude in der Nähe der Straße liegen. Die Schandeinstraße wurde im Jahr 2018 im Rahmen der Zustandserfassung erfasst. „Im Abgleich mit den anderen Straßen im Grübentälchen stand die Schandeinstraße jedoch nicht an oberster Priorität“, sagt der Pressesprecher.

In einer Anliegerversammlung zu den wiederkehrenden Beiträgen (WKB) im Oktober 2018 sei das erste Bauprogramm im Grübentälchen von 2019 bis 2022 vorgestellt worden. Grundlage für das Bauprogramm seien insbesondere auch die Ergebnisse aus der Zustandserfassung 2018 gewesen. In diesem Bauprogramm war die Schandeinstraße nicht enthalten. „Auch im aktuellen WKB-Bauprogramm 2023 bis 2026 ist die Schandeinstraße nicht enthalten. Wir müssen daher noch um etwas Geduld bitten.“