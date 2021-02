Die Bauarbeiten im Bereich des Bahnübergangs Schafmühle bei Katzweiler werden am Montag, 1. März, wieder aufgenommen. Bei der kommenden Bauphase werden die Fahrspur Richtung Katzweiler sowie die Herstellung des Rad- und Gehweges in Angriff genommen. Für diese Arbeiten muss der Bahnübergang wieder voll gesperrt werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Kraftfahrzeuge und Radfahrer, welche die Schafmühle anfahren möchten, werden über die K23 und den hergerichteten Wirtschaftsweg geleitet. Fußgänger können die Schafmühle über den parallel zum Bahngleis verlaufenden Gehweg erreichen. Der Straßenverkehr auf der B270 wird mit einer Ampelanlage halbseitig an dem Baufeld vorbeigeführt. Die gesamte Baumaßnahme soll bis Ende des diesjährigen Sommers abgeschlossen sein. Parallel zu den Straßenbauarbeiten erneuert die Deutsche Bahn das Brückenbauwerk zur Schafmühle, teilt der LBM weiter mit.