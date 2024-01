Am Montag ist die Polizei über mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Kaiserslautern informiert worden. In den meisten Fällen war der angerichtete Schaden höher als die Beute. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zu einem Einbruch kam es beispielsweise über das Wochenende in einem Nachbargeschäft. Hier bemerkten Mitarbeiter am Montagmorgen eine beschädigte Seitentür. Die Beamten stellten fest, dass die Täter an der Tür und dem Schloss scheiterten. Die Tür wurde beschädigt, aber nichts entwendet. In der Steinstraße kam es über das Wochenende ebenfalls zu einem Einbruchversuch. Hier schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe in einem Hinterhof ein, um dann in ein Geschäft einsteigen zu können. Nach derzeitigem Stand wurde auch hier nichts gestohlen.

Außerdem wurde der Polizei aus der Karl-Marx-Straße ein Einbruch in ein Bestattungsinstitut gemeldet. Hier waren die Diebe erfolgreich und konnten ein Fenster aufhebeln. So gelangten sie in das Gebäude und durchwühlten in den Büros sämtliche Schreibtische. Letztendlich wurden 50 Euro Bargeld und Werbegeschenke gestohlen. Der angerichtete Sachschaden dürfte höher sein als der Wert der Beute.

Auf frischer Tat im Imbiss ertappt

Auf frischer Tat ertappte ein 21-jähriger Mann am frühen Montagmorgen einen Einbrecher in der Schneiderstraße. Dort hatte sich ein Mann Zugang zu einem Burger-Imbiss verschafft, indem er die Seitentür aufhebelte. Der Zeuge hörte den Krach und suchte nach dem Grund. Dabei begegnete er dem Täter im Imbiss. Der Dieb ergriff die Flucht. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Mann, 40 bis 50 Jahre alt, schlanke Gestalt, circa 1,70 Meter groß, gehandelt haben. Er trug eine schwarze Mütze und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Auch hier ging der Täter leer aus, richtete jedoch Sachschaden an.

Am Montagabend versuchte ein weiterer Einbrecher sein „Glück“ in der Richard-Wagner-Straße. Ziel des Einbruchs war ein Geschäft in einem Mehrfamilienhaus. Der Täter konnte das Wohnhaus unerkannt betreten und hebelte im Treppenhaus die Zugangstür zum Laden auf. Die Ermittlungen, ob etwas gestohlen wurde, dauern derzeit noch an. Die Geschädigten konnten den Einbruch im Nachgang auf ihrer Überwachungskamera nachverfolgen. Der Täter trug einen weißen Kapuzenpullover und konnte nach seiner Tat flüchten.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in den vergangenen Tagen an den genannten Örtlichkeiten nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.