Die Tabelle in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga trügt. Es gilt noch einige Nachholspiele zu absolvieren. Davon betroffen sind auch die beiden Kaiserslauterer Bundesliga-Mannschaften.

In Vilsbiburg kann am Samstag eine Vorentscheidung in Sachen Endrunde fallen und der Dartclub Nostra DartMus Kaiserslautern spricht da ein Wörtchen mit.

Beim regulären Spieltag grassierte in den Reihen des Dartclubs Dartmoor Darmstadt das Corona-Virus. Trotz Protesten aus Vilsbiburg und Kaiserslautern wurden die Hessen befreit. „Es hätte keinen Sinn gemacht, die weite Reise nach Bayern anzutreten, um das Spiel gegen den Gastgeber zu absolvieren“, sagt Andreas Altmaier vom Dartclub Nostra DartMus Kaiserslautern. Es wäre eine zweite Anreise notwendig geworden, um das Spiel gegen Darmstadt zu bestreiten. Aus wirtschaftlichen Gründen habe man in Abstimmung mit dem Gastgeber auf eine zweite Anreise verzichtet.

Jetzt wird der Spieltag mit allen drei Teams nachgeholt. „Wir haben unser Ziel schon vor dem Nachholspiel erreicht. Wir stehen deutlich vor einem Abstiegsplatz“, sagt der Kaiserslauterer Mannschaftsführer. Das Team kann allerdings wertvolle Schützenhilfe für die weitere Kaiserslauterer Mannschaft, den Dartverein, leisten. Denn die liegt mit 14 Punkten bei voller Spielzahl auf Rang drei. Der Dartclub Hawks Vilsbiburg folgt mit 16 Punkten und der Dartclub Dartmoor Darmstadt mit 14 Punkten, während der Dartclub Nostra DartMus zehn Punkte auf seinem Konto hat. Zwei der Mannschaften können im für sie idealen Fall den DV Kaiserslautern noch überflügeln, der dann aus dem Kreis der Qualifizierten für die Endrunde herausfallen würde.