„50 Jahre Wiedergründung 1970 – 2020. Festschrift zum Jubiläum“ nennt die Schützen-Gemeinschaft Kaiserslautern ein Buch, das der Sportbund Pfalz bei seinem alljährlichen Jubiläumsschriften-Wettbewerb mit dem zweiten Preis und damit verbundenen 400 Euro ausgezeichnet hat.

Eine Jury aus Sportbund-Mitgliedern und „RHEINPFALZ“-Sportjournalisten bezeichnete das 145-seitige Werk im DIN-A4-Querformat als „eindrucksvoll und hervorragend aufgearbeitet“. In der Preisbegründung heißt es weiter, die 50-jährige Vereinsgeschichte sei reichhaltig mit Bildsequenzen und Vereinsdokumenten, klar strukturiert beschrieben und gewähre auf fast 40 Seiten einen Überblick auf die Jahrhunderte alte Geschichte der Kaiserslauterer Schützen. Ferner heißt es: „Abgeschlossen wird das Buch mit einer Dokumentation qualitativ hochwertiger Fotos von Pokalen, Medaillen, Festanhängern und Ehrengaben von Bundes- und Verbandsschießen seit 1862“. Geschaffen hat das Werk der Kaiserslauterer Reinhold F. Wolf, der Gründer der Schützen-Gemeinschaft.

Der erste Preis und damit 500 Euro gingen an den SV Hinzweiler, die dritte Auszeichnung (300 Euro) an den SV Geinsheim, drei vierte jeweils mit 100 Euro dotierte Plätze an TuS Bobenheim am Berg, FV 1920/53 Heiligenstein und FV Berghausen.