Die Corona-Pandemie machte es den Redaktionen der Schülerzeitungen in diesem Jahr nicht leicht. Trotzdem konnten zwei Schulen aus Stadt und Kreis beim zehnten RHEINPFALZ-Wettbewerb überzeugen: Die „Einstein Times“ des Burggymnasiums und das „Kaleidoskop“ der St.-Katharina-Realschule in Landstuhl.

Schulschließungen, Corona, Hybridunterricht: Die Redaktionen in den Schulen hatten große Herausforderungen zu meistern. Daher freute sich die Wettbewerbs-Jury besonders darüber, wie viel Mühe sich die Nachwuchsjournalisten trotz allem mit ihren Zeitungen gemacht haben. Unter allen Einsendungen der Realschulen beeindruckte sie das „Kaleidoskop“ der St.-Katharina-Realschule in Landstuhl am meisten – das wurde mit Platz eins unter den Realschulen gewürdigt. Vor allem die grafische Gestaltung, der Inhaltsbezug und die Originalität des Titelblatts wurden mit guten Noten bedacht. Die Jury lobte außerdem den „exzellenten Blog zum Thema Corona“. Sondernoten gab es für ein gut aufbereitetes Schwerpunktthema, die inhaltliche und grafische Experimentierfreudigkeit sowie dafür, dass die eigene Handschrift erkennbar war. Für den ersten Platz erhält die Nachwuchsredaktion des „Kaleidoskops“ ein Preisgeld von 500 Euro.

Auch die Zeitung „Perspektive“ des Burg-Gymnasiums in Kaiserslautern überzeugte die Jury, sie erreichte Platz zwei unter den Gymnasien – damit erhalten sie ein Preisgeld von 300 Euro. Gelobt wurde der eigene Webauftritt der Schülerzeitung sowie die gute Druckqualität. Außerdem das Schwerpunktthema Sport, das laut den Juroren sehr gut gewählt und aufbereitet wurde. Mit den zielgruppengerechten Artikeln und der Pluralität der Standpunkte heimste die Redaktion ebenfalls gute Noten ein: Das Thema Sport wurde laut Jury von mehreren Seiten beleuchtet. Ein weiterer Pluspunkt war die Vielfalt der journalistischen Stilformen. Auch Originalität und Kreativität der Zeitung wurden gelobt. Die „Perspektive“ bekam ebenfalls eine Sondernote für die eigene Handschrift der Schüler.

Die Abschlussveranstaltung, bei der der Erfolg der Nachwuchsjournalisten in den vergangenen Jahren gebührend gefeiert wurde, entfällt in diesem Jahr – wegen der Pandemie. Dennoch müssen die Redaktionen auf ihr Preisgeld nicht verzichten: Sie werden in den nächsten Tagen per Post informiert.