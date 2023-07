Steine haben für gewöhnlich ein Innenleben. Sieht nur nicht jeder. Der Kunst-Leistungskurs des Rittersberg-Gymnasiums Kaiserslautern schon. Sie haben sogar Hand angelegt und den Steinen Erstaunliches entlockt.

Gut, alles, was die Schüler gesehen haben, konnten sie nicht rauslassen. Ihr Kunstpädagoge, der Bildhauer Klaus M. Hartmann, hatte schließlich Vorgaben für den Kurs, der drei Tage zu Gast im Steinbruch Picard war. Kopf, Maske oder Teile des Körpers wollte der Lehrer nach getaner Arbeit sehen.

Hat er – und dabei nicht schlecht gestaunt: „Ich bin völlig begeistert, was da entstanden ist“, bezeichnet es Hartmann als unglaublich, wie die jungen Menschen agiert haben, die ja solch schwere körperliche Arbeit gar nicht gewohnt sind. Teils mit bandagierten Handgelenken und offenen Händen wurde gearbeitet. „Den ganzen Tag einen Stein zu behauen, hat es in sich“, so Hartmann, der als Bildhauer genau weiß, was seine Schüler da mit sichtlicher Freude und Erfolg auf sich genommen hatten.

Auch andere Schulen sind beteiligt

Klar, es war eine Schulveranstaltung, bei der auch Schüler vom Albert-Schweizer-Gymnasium und Schüler im Rahmen eines Projektes im Steinbruch waren. Nur die konnten mittags wieder gehen, hatten auch keine dieser Blasen verursachenden „Mordswerkzeuge“ in der Hand. Der 11er Kunstleistungskurs schon. Sie waren außerdem von 8 bis 16 Uhr quasi am Stein, hielten unterschiedliche Meisel in Händen, die allesamt von ihrem Kunstpädagogen eigenhändig ausgeschmiedet wurden.

Ohne die kunstaffine Familie Picard sei solch ein Heranführen der vielleicht nächsten Künstlergeneration nicht möglich, ist Hartmann den Picards überaus dankbar. Eigentlich wollten sich die Schüler während des internationalen Bildhauersymposiums den Steinen im Schweinstal hingeben. Das hat zeitlich nicht ganz hingehauen, die Künstler aus mehreren Ländern beweisen erst ab dem 30. Juli ihre Kreativität. Aber auch ohne das Aufeinandertreffen mit gestandenen Künstlern war das Sehen in den Stein und das Herausholen, was da drin steckt, ein Erlebnis erster Güte für die Kunstschüler. Sagt jedenfalls ihr restlos von den Arbeiten überzeugter Kunstpädagoge.