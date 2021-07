Vom 2. August bis zum 12. August bietet die Fachdidaktik Chemie der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) gemeinsam mit der Offenen Digitalisierungsallianz Pfalz ein digitales Schülerferienprogramm für Zwölf- bis 16-Jährige an.

„Zuhause experimentieren“ – so lautet das Motto des digitalen Schülerferienprogramms. Voraussetzungen sind neben dem Spaß an der Chemie: ein Smartphone, ein Tablet und Alltagsgegenstände aus dem eigenen Haushalt. „Den Kindern und Jugendlichen fehlte pandemiebedingt im vergangenen Schuljahr häufig das Experimentieren vor Ort, in der Schule“, so Daniela Becker, wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU. „Im virtuellen Schülerferienprogramm wird Chemie auch zuhause greifbar.“

Pro Woche führen die Kinder und Jugendlichen zwei videogestützte Versuche durch und untersuchen Phänomene des Alltags. Dabei wird beispielsweise Wasser untersucht, der Zuckergehalt von Fruchtsäften bestimmt, Gummibärchen selbst hergestellt und eine Lavalampe produziert. Weitere Informationen gibt es im Vorfeld in Form einer Materialliste. Interessierte können sich oder ihre Kinder per E-Mail bei Eugen Resmann (resmann@rhrk.uni-kl.de) anmelden.