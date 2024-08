Zehn Austauschschüler aus den USA sind noch auf der Suche nach einer deutschen Gastfamilie bundesweit. Das teilte die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) mit. Alle Austauschschüler sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und werden per Patenschaft von jeweils einem Bundestagsabgeordneten betreut. „Gastfamilien müssen keinen besonderen Luxus oder ein Besichtigungsprogramm bieten“, erklärt Glöckner. Vielmehr sollten die Jugendlichen wie ein „neues Familienmitglied“ in den deutschen Alltag integriert werden.

Hintergrund des Austausches ist das Kooperationsprogramm „Parlamentarisches Patenschafts-Programm“ zwischen dem US-Kongress, also dem amerikanischen Parlament, und dem Deutschen Bundestag. Im Sommer dieses Jahres sollen durch das Programm rund 350 Schüler aus den USA mit einem Stipendium nach Deutschland kommen. Während ihres Aufenthalts besuchen die Jugendlichen eine deutsche Schule und leben bei ihren Gastfamilien.

Info:

Wer einen Gastschüler aufnehmen möchte, kann sich per Telefon 040 2270020 oder E-Mail gastfamilien@yfu.de an die Austauschorganisation „Youth For Understanding“ wenden. Bei Rückfragen steht Glöckners Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 06331 7193258 zur Verfügung.