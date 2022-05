Die Schüler der Kurpfalz-Realschule plus und der IGS Bertha von Suttner zeigen in einer Ausstellung im Rathausfoyer seit Dienstag ihre Vorstellungen von Zukunft.

Die beiden Schulen veranstalten diese Ausstellung schon seit über 15 Jahren. Jugendliche der Klassen neun bis zwölf haben sich dafür künstlerisch mit dem Thema Zukunft auseinandergesetzt: Wie sieht unsere Welt in 50, 100, 200, oder 500 Jahren aus? Wie leben die Menschen in ihr, wie verändern wir uns in dieser Zeit? Welche Spuren hinterlässt der Konsum?

Lena Kopania und Daniela Burcin aus der neunten Klasse haben sich gemeinsam mit dem Thema Natur und Strukturen beschäftigt. Sie haben eine Art Baumhaus im Maßstab 1:50 gebaut, das an einen Insektenkokon erinnert. Dieser thront auf der Spitze von drei Baumstämmen und ist mit einer Strickleiter zu erreichen.

Lena Abel (11. Klasse) hat ihr Bild dem Publikum bei der Eröffnung vorgestellt: Sie hatte sich die Frage gestellt, wie Menschen aus dem Labor der Zukunft aussehen könnten? Ihr düsteres Bild mit schwarzem Hintergrund zeigt eine Person, die halb Spinne und halb Mensch ist. Lisa Denig (12. Klasse) hat sich damit befasst, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte. Bei ihr ist es ein heller Ort im Weltraum, der zum Lernen einlädt.

Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, anhand der Bilder und Modelle die Ideen der Schüler und ihre Vorstellung von Zukunft zu erkunden.