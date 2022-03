Ein Zeichen für den Frieden gesetzt haben die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Enkenbach-Alsenborn. Mit Bannern, Flaggen und Friedenstauben ausgestattet, zogen sie Mitte März mit einem Ziel durch den Ort: dem Rathausplatz. 250 Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Stufe traten so für den Frieden ein, teilt die Schulleitung mit. Am Rathausplatz fand eine Kundgebung statt. Nach einleitenden Worten der Schulleiterin Stephanie Dojani gestalteten die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen die Zusammenkunft mit Gedichten und Zitaten für den Frieden, die sie im Unterricht vorbereitet hatten, und hielten eine Gedenkminute ab. Als Zeichen des Friedens, hissten sie eine selbstgebastelte Flagge mit Friedenswünschen, die für eine Woche am Rathausplatz zu sehen war, bevor sie den Fahnenmast der IGS zieren sollte. Besonders freuten sich die Kinder über die positiven Reaktionen der Autofahrer und Passanten, berichtet die Schulleitung weiter.