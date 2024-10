Beim Konzert unter dem Motto „Schulen musizieren“ zeigten Schüler und Schülerinnen am Mittwochabend in der vollbesetzten Fruchthalle einmal mehr, was sie musikalisch draufhaben. Und das ist einiges.

Beim Auftritt des Orchesters des St.-Franziskus-Gymnasiums und der Realschule herrschte angespannte Nervosität. Die Filmmusik aus „Pirates of the Carribbean“ meisterten die Schülerinnen und Schüler mit Bravour. Ein Qualitätsmerkmal der Kurpfalz-Realschule plus ist die Bläserklasse, in der jeder Schüler im Erlernen eines Blasinstruments gefördert wird. Mit „Freedoms Road“ und „Bandroom Boogie“ zeigte sie gutes Zusammenspiel. Zündende Pop- und Jazz-Arrangements mit kühnen melodischen Aussagen und unerwarteten harmonischen Wendungen legte das Blasorchester hin. Der gute Sound, die Homogenität der Gruppe sowie der mitreißende Rhythmus der Percussion-Section begeisterten bei der Filmmusik aus „The Avengers“.

Mit sechs Musikern und zwei Sängerinnen war die Band der IGS Bertha von Suttner recht klein. Nichtsdestotrotz legte sie mit „Beds are burning“ von Midnight Oil gehörige Rock-Power hin. Bei Deep Purples „Smoke on the water“ klatschten alle Zuhörer begeistert mit.

Feurig und wild

Bei den Eigenkompositionen „Schön, dass du da bist“, „Singen“ und „Rhythmus“ von Manuel Buch agierte der Chor der fünften bis siebten Jahrgangsstufe des Albert Schweitzer Gymnasiums (ASG) nicht nur herzerfrischend und mit großer Sangesfreude, sondern auch mit optimalem Biss. Mit 150 Sängerinnen und Sängern stand der Chor der achten bis 13. Jahrgangsstufe auf der Bühne. Nicht nur wegen seiner Größe, sondern vor allem wegen seiner hohen Qualität konnte er beim ABBA-Medley überzeugen. Einen feurigen, wilden Big-Band-Jazz legte die Big Band des Rittersberg Gymnasiums hin. Titel wie „Cold Duck Time“ (Eddie Harris) und „Skyfall“ (Adele), vor allem aber Herbie Hancocks „Cantaloup Island“, spielten die Schüler vital, zupackend und aufrichtig. Emma Mosinski entpuppte sich als ausdrucksvolle Jazzsängerin.

Höhepunkte waren die Auftritte des Landesmusikgymnasiums Montabaur. Unter Leitung von Philipp Hebgen spielte das große Sinfonie-Blasorchester absolut professionell. „With Heart and Voice“ durchlief viele Emotionen und wuchs zu berauschender Ausgelassenheit an, während sich das humorvolle „Gna, Gna“ aus den „Armenian Dances“ von Alfred Reed in Lautstärke und Geschwindigkeit bis zum spannenden Abschluss schwungvoll und entzückend steigerte. Ausschließlich aus Flöten besteht das „Flautastique“-Ensemble des Gymnasiums. Das Stück „En Bateau“ aus der „Petite Suite“ von Claude Debussy erinnerte an den sanften Wellenschlag eines Flusses. „In a Persian Market“ von Albert W. Ketèlby stellte das bunte Treiben auf einem exotischen persischen Markt dar.

Geschmeidige Linienführung

Einen begeisternden Abschluss des dreistündigen Abends legte die Bigband des ASG unter Leitung von Harry Geib hin. Titel wie „Stompin at the Savoy“ von Benny Goodman und „Something Stupid“ von Carson Parks spielten die Jazzer mit geschmeidiger Linienführung und kultivierter Intonation, wobei der Akzent auf einer federnden Präzision lag. Adriana Heise, Moritz Floch und Carmen Harrer konnten sich gesanglich profilieren, aber auch der Pianist, etliche Bläser sowie die Rhythmusgruppe wussten herauszuragen. Ohne zwei stürmisch geforderte Zugaben zu liefern, kamen die Schüler nicht von der Bühne.