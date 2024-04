Zum Schulkonzert des Hohenstaufen-Gymnasiums kamen so viele Besucher, dass kurzfristig noch weitere Stuhlreihen aufgestellt werden mussten. „Stand Up“ für die eigenen Überzeugungen und gegen Ungerechtigkeit, so lautete das Motto des Abends, durch den unter anderem die Schüler selbst führten.

Den Anfang auf der Bühne machte die Klasse 9c mit ihrer Vertonung der Geschichte „Eine kaiserliche Botschaft“ von Franz Kafka. Sie verbreitete eine fesselnde Stimmung. Die HSG Junior Stars überzeugten mit einer Darbietung des Songs „Smoke on the water“ von Deep Purple. Das Publikum rief nach einer Zugabe, die mit einem rhythmischen Tanz erfüllt wurde. Mit Adeles „Skyfall“ entführte das Orchester Cross-over das Publikum in die spannende Welt von James Bond und mit einer Symphonie von Mozart auf ein rauschendes Fest. Gemeinsam mit HSG Brass spielten sie einen Mix aus bekannten Coldplay-Songs. Vor der kurzen Pause ließ HSG Brass Stücke wie das zum Träumen einladende „A million dreams“ aus dem Film „The greatest Showman“ oder die Titelmelodie aus „Star Wars“ folgen.

Anschließend gab es Gesangseinlagen, wobei die Schulband „The Mullberries“ hervorzuheben ist. Sie performte drei Songs, darunter „Creep“ von Radiohead oder „Sex on Fire“ von Kings of Leon, die beim Publikum für ausgelassene Stimmung sorgten. Von den Auftritten des gesamten Chors – beispielsweise „Speechless“ aus der Disney Realverfilmung Aladdin – wurde das Publikum zu Tränen gerührt.

Zum Abschluss führten alle Schüler zusammen das Lied „Stand Up“ aus dem Film „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ auf, ein Gänsehautmoment für das Publikum.