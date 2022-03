Sieben Kilometer haben die Kinder der Grundschule Pfaffenwoog in Erfenbach bei einem Spendenlauf zurückgelegt. Ziel der Aktion: Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine zu sammeln – und Spaß haben.

Die Idee für den Spendenlauf sei von den Schülern selbst ausgegangen, erzählt Schulleiterin Ute Stemler. „Wir haben im Unterricht über den Krieg gesprochen. Darüber, dass ein Machthaber ihn angefangen hat. Man hat gemerkt, dass die Kinder reden wollen. Es ist wichtig, solche schrecklichen Themen aufzuarbeiten, da es die Kinder sehr beschäftigt.“

Ausgrenzungen von russischen Kindern hätte es nicht gegeben. Gerade, um so etwas zu vermeiden, sei es essenziell, den Kindern, so gut es geht, die Dinge zu erklären. Auch wenn niemand wirklich verstehen könne, was gerade passiert. Die Schüler hätten den Wunsch geäußert, auch etwas zu tun. Das sei auch gut, um dem Gefühl der Hilflosigkeit, das viele momentan haben, gemeinsam etwas entgegenzusetzen, findet Stemler.

Zum Spielplatz nach Otterbach gewandert

Schulsprecherin Romy erzählt: „In Kunst haben wir schon ein Banner mit Friedenstauben gemalt. Wir haben auch ukrainische und russische Kinder hier. Für die ist das alles besonders schwer.“ Deswegen seien die Kinder zusammen zum Spielplatz in Otterbach gewandert. Dort hätten sie beim gemeinsamen Spielen eine unbeschwerte Zeit verbringen können.

Die Spenden kommen von den Eltern der Schüler. Vor der Wanderung hätten sie auf einem Zettel ihre Spende eintragen können. „Jeder konnte spenden, so viel er will und kann. Es waren bis zu 100 Euro auf einmal dabei“, berichtet Stemler. Zwei Elternteile aus dem Schulelternbeirat hatten sich an ihren Arbeitgeber gewendet und ein Dankeschön für die Kinder organisiert: Im Anschluss an den Spendenlauf gab es eine Brezel, ein Getränk und einen Osterhasen für jedes Kind.