Schüler der BBS II und des Burggymnasiums werden ab dem Jahr 2025 teils zu ihrem Unterricht pendeln müssen. Die Gebäude werden saniert, für die Dauer der Bauarbeiten wird die Stadt Ausweichflächen im Nordosten der Stadt anmieten.

Schon länger sei die Stadt auf der Suche nach Gebäuden gewesen, in die die Schüler temporär umziehen können, erläutert Baudezernent Manuel Steinbrenner auf Nachfrage. „Für Schulen gibt es besondere Voraussetzungen, deswegen war es nicht so einfach, geeignete Räumlichkeiten zu finden. Beispielsweise muss ein zweiter Fluchtweg vorhanden sein, außerdem ein Schulhof.“ Das ehemalige SWK-Gebäude – das von der Kreisverwaltung für die Dauer deren Sanierung vor Jahren genutzt wurde – schied deshalb schon im Vorfeld aus. „Zudem ist es belastet“, verrät der Dezernent.

Auch wegen des hohen Platzbedarfs seien im Prinzip nur Gewerbebauten in Frage gekommen. Im Hertelsbrunnenring 24 wurden geeignete Räumlichkeiten als Ausweichquartier für die Schüler der BBS II gefunden, informiert die Pressestelle der Stadt. Dort war bis Mitte 2023 das Softwareunternehmen Topdesk angesiedelt; es war jedoch so stark gewachsen, dass es ein neues Domizil brauchte und in die Carl-Euler-Straße umzog.

In der Mainzer Straße 118, einem Gewerbeobjekt der PRE-Gruppe, werden Schüler des Burggymnasiums unterkommen, wenn deren M-Trakt saniert wird. 260.000 Euro stellt die Stadt nachträglich in den Haushalt 2024 für die Anmietung ein. Schüler der Schillerschule, die ebenfalls saniert wird, werden weiterhin in der Bännjerrückschule unterrichtet.

„Zu Beginn des Jahres 2025 geht es mit dem Umzug los – oder besser in den Ferien oder wenn es nicht mehr kalt ist, falls die Heizung noch nicht richtig funktioniert“, will Steinbrenner auf Nummer sicher gehen.

Der Schülertransport sei mit der aktuellen Bus-Taktung machbar. Für jene Schüler, die kein Deutschland-Ticket besitzen, werde es voraussichtlich Kostenübernahmen nach sozialen Kriterien geben.