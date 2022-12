Ein zwölfjähriger Schüler ist am Mittwochmittag in der Innenstadt auf seinem Schulweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wollte der Junge die Kaiserstraße in Höhe der Stadthalle überqueren, doch nicht an der Ampel, sondern durch den teilweise stockenden Verkehr hindurch. Als er von links nach rechts über die Fahrbahn lief, kam es zu einem folgenschweren Unfall: Eine Autofahrerin hatte den Schüler wohl nicht gesehen und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Dabei erlitt der Zwölfjährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, so die Polizei. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Wer den Unfall um die Mittagszeit in der Kaiserstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 805-1850 bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden.