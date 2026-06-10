Mit einem abwechslungsreichen Sommerkonzert präsentierten die musikalischen Ensembles des Gymnasiums am Rittersberg ihr Können vor großem Publikum. Chorlorado, Streicherensemble, Popchor, Rockband, Swing Kids und Big Band boten ein breitgefächertes Programm zwischen Filmmusik, Pop, Rock und Jazz, teilt die Schule mit. Den Auftakt gestaltete Chorlorado unter der Leitung von Sonja Göbel mit Titeln aus dem Musical „Der König der Löwen“. Anschließend überzeugte das Streicherensemble unter Leitung von Ivan Knezevic mit einer Interpretation von „Pirates of the Caribbean“. Der Popchor brachte mit „Pompeii“, „San Francisco“ und „Westerland“ viel Schwung auf die Bühne. Für kraftvolle Akzente sorgten die Rocking Knights unter Leitung von Matthias Kurz mit Titeln wie „Viva la Vida“ und „Don’t Look Back in Anger“. Hervorzuheben ist „Glitchin’ Through Reality“, eine Eigenkomposition des Abiturienten Daniel Lu, der den Gesang übernahm. Die Swing Kids und die Big Band unter Leitung von Markus Lücke begeisterten das Publikum. Von „Stand by Me“ und „Louie, Louie“ über Jazz- und Latin-Klassiker bis zum gemeinsam präsentierten Stück „Mercy, Mercy, Mercy“ spannte sich der musikalische Bogen. Die Gesangsbeiträge von Charlotte Huba und Ben Clemenz setzten zusätzliche Akzente.